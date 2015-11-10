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موانع في الــ"اتيكيت" خاصة بالسعودية العاملة

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موانع في الــ"اتيكيت" خاصة بالسعودية العاملة موانع في الــ"اتيكيت" خاصة بالسعودية العاملة

الثلاثاء 10-11-2015 18:14

الــ"اتيكيت" هو مجموعة من القواعد والأسس يحكمها حسن السلوك والتصرف، وقابل للتكيف والتطور ليتماشى مع العولمة والتقدم. من هذا المنطلق، يطلع "سيدتي. نت" من خبيرة الــ"اتيكيت" بلسم الخليل على أبرز النصائح الموجهة للمرأة في مجال العمل، في ما يأتي:

يترتب على المرأة السعودية العاملة:
- الامتناع عن المبالغة في أمر الأزياء، مثلاً: البعد عن ارتداء العباءة المزركشة.

- الامتناع عن المبالغة في وضع العطر المركز.
- ارتداء الملابس القطنية التي لا تصدر روائح مزعجة تحت العباءة، بهدف الحفاظ على النظافة الشخصية.
- الالتزام بمفهوم البساطة، خصوصاً في مكان العمل.
- التبرج بشكل بسيط. في هذا الإطار، يمنع منعاً باتاً وضع أحمر الشفاه فاقع اللون!

 

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سيدتي

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