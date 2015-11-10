أخبار مصر للساعة العاشرة.. السيسى والملك سلمان "إيد واحدة"

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بالقمة إن القضية الفلسطينية لا تزال تمثل جوهر الصراع فى الشرق الأوسط والعامل الرئيسى لغياب الاستقرار فى المنطقة، ولاشك أن انهاء الاحتلال الاسرائيلى للأراضى الفلسطينية وإعلان استقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية سوف يسهم فى تحقيق الاستقرار المأمول فى الشرق الأوسط، ويبعث أملا جديدا لشبابها فى مستقبل أفضل.

وكانت العلاقات المصرية السعودية محل شائعات كثيرة حاولت أن تحدث فُرْقة بين البلدين طيلة الفترة الماضية، لكن جاءت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة الدول العربية وأمريكا اللأتينية الرابعة فى الرياض والأستقبال الأخوى والحميمى من جانب العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز للسيسى فى المطار ليدحض كل هذه الشائعات.

الصور وحدها كانت خير رد على كل هذه الشائعات، بل أنها هزمت الشائعات بالضربة القاضية، خاصة أنها أظهرت العلاقة القوية والمتينة التى تجمع البلدين والقائدين.

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