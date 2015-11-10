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نرمين الفقى: الفن يعكس ثقافة المجتمع.. وأحسب أعمالى بـ"الورقة والقلم"

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نرمين الفقى: الفن يعكس ثقافة المجتمع.. وأحسب أعمالى بـ"الورقة والقلم" نرمين الفقى: الفن يعكس ثقافة المجتمع.. وأحسب أعمالى بـ"الورقة والقلم"
أكدت الفنانة نرمين الفقى، أن الأشياء والأعمال الفنية الجميلة لا تتكرر كثيرا، لذا تحسب أعمالها بالورقة والقلم و"زيادة عن الزوم"، موضحة: "هناك شعرة بين المشاهد والفنان يجب ألا تنقطع، وتلك الشعرة أحافظ عليها على قدر المستطاع"، مؤكدة أن الفن يعكس ثقافة المجتمعات.

وقالت "الفقى" فى حوارها مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "on tv"، إن جميع الشائعات التى طاردتها، كانت شائعات زواج فقط، "وأحمد ربنا وأبوس إيدى وش وضهر إن الشائعات كلها شائعات زواج".

وكشفت الفنانة نرمين الفقى، أن مرض والدتها ووفاتها أبعدها عن الفن، قبل أن تعود بـ"جبل الحلال".


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