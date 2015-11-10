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محافظ البحيرة يتفقد قرية عفونة لتفقد موقع إقامة القرية السكنية لمتضرري السيول

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محافظ البحيرة يتفقد قرية عفونة لتفقد موقع إقامة القرية السكنية لمتضرري السيول محافظ البحيرة يتفقد قرية عفونة لتفقد موقع إقامة القرية السكنية لمتضرري السيول
أجرى محمد سلطان، محافظ البحيرة زيارة لقرية عفونة بوادى النطرون للوقوف على آخر المستجدات بها، حيث تفقد الأرض أملاك الدولة المزمع إقامة قرية سكنية عليها للمضارين من قرية عفونة على مساحة 14 فدان يتم بناء منازل عليها مزودة بجميع الخدمات والمرافق اللازمة من وحدة صحية ومدرسة وخدمات زراعية وتموينية.

والتقى المحافظ مع الأهالى وإطمئن على وصول الإعانات لهم من أهل الخير والقوات المسلحة والجمعيات الأهلية والمتمثلة فى المواد الغذائية والبطاطين والقوافل الطبية من مديرية الصحة فى جميع التخصصات على مدار يومين، كما إطمئن على تسكين المضارين من قرية عفونة الذين تهدمت منازلهم بمساكن الشباب بوادى النطرون بصفة مؤقتة لحين الإنتهاء من بناء المنازل لهم بالموقع المحدد بالقرية

ووجه السكرتير العام المساعد ورئيس المدينة بسرعة مراجعة الطرق الداخلية بالقرية لإعادة تأهيلها وكذا إنشاء مخرات للسيول داخل جميع قرى مركز وادى النطرون.

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