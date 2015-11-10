أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الدقهلية: حادثة مدرسة الملك الكامل مؤسفة وغريبة على سلوك المجتمع

Google+ Print
محافظ الدقهلية: حادثة مدرسة الملك الكامل مؤسفة وغريبة على سلوك المجتمع محافظ الدقهلية: حادثة مدرسة الملك الكامل مؤسفة وغريبة على سلوك المجتمع
قال حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، إن ما حدث فى مدرسة الملك الكامل يعد شيئا مؤسفا وغريبا عن سلوكيات المجتمع المصرى، مشدداً على أنه تم تشكيل لجنة لفحص تفاصيل الواقعة والكشف عن ملابساتها وكشف حقيقة الملثم الذى أطلق الخرطوش على الطلاب.

وأضاف المحافظ خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، قائلاً:" العيب مش فى القانون ولكن فى السلوك الذى لا يمت للشعب المصرى"، مشيراً إلى أن المحافظة بها 3700 مدرسة فضلاً عن باقى محافظات الجمهورية لم يحدث فيها مثل هذه الواقعة الشاذة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365