محافظ الدقهلية: حادثة مدرسة الملك الكامل مؤسفة وغريبة على سلوك المجتمع

قال حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، إن ما حدث فى مدرسة الملك الكامل يعد شيئا مؤسفا وغريبا عن سلوكيات المجتمع المصرى، مشدداً على أنه تم تشكيل لجنة لفحص تفاصيل الواقعة والكشف عن ملابساتها وكشف حقيقة الملثم الذى أطلق الخرطوش على الطلاب.

وأضاف المحافظ خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، قائلاً:" العيب مش فى القانون ولكن فى السلوك الذى لا يمت للشعب المصرى"، مشيراً إلى أن المحافظة بها 3700 مدرسة فضلاً عن باقى محافظات الجمهورية لم يحدث فيها مثل هذه الواقعة الشاذة.