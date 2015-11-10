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ميدو: أبو تريكة خسر كثيرًا بدخوله السياسة

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ميدو: أبو تريكة خسر كثيرًا بدخوله السياسة ميدو: أبو تريكة خسر كثيرًا بدخوله السياسة

قال أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الإسماعيلي إن زميله السابق محمد أبوتريكة نجم الكرة المصرية السابق خسر كثيرًا بسبب ميوله السياسية.

وقال ميدو خلال استضافته بقناة (إم بي سي): "مجرد ذكر اسم أبوتريكة، كان كفيلاً بأن يجعل الناس تطير من الفرحة سواء جماهير الأهلي أو الزمالك، لأنه أسعدنا كثيرًا".

واستدرك: "ولكنه خسر كثيرًا بسبب دخوله في عالم السياسة، وعدم اعتذاره عن الانتماء لجماعة الإخوان، ودخوله في مواقف معينة، قرر عدم التراجع عنها".

وشدد: "لا أكره أبوتريكة لأنه أهلاوي، كما يتصور البعض".

وأتم ميدو: "معظم أصدقائي ينتمون للنادي الأهلي، تربطني علاقة قوية بكل من حسام غالي وأحمد فتحي ووائل جمعة".

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فيديو اليوم السابع