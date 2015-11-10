فيلم رونالدو - 5 ملامح حول حكاية كريستيانو ' دور كبير لميسي وتجاهل صديقته الروسية '

كشف كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد عن فيلمه الذي يروي فيه أبرز لحظات مسيرته في مدة 92 دقيقة.. لكن هناك عدة ملاحظات حول الفيلم الوثائقي.

وظهر رونالدو في لندن يوم الأثنين قبل افتتاح الفيلم في مؤتمر صحفي بحضور "والده الروحي" أليكس فيرجسون المدير الفني لمانشستر يونايتد الأسبق.

ويستعرض FilGoal.com أبرز خمسة ملامح تلفت الأنظار في فيلم رونالدو الوثائقي..

1) إيرينا شايك

عارضة الأزياء الشهيرة صديقة كريستيانو الشهيرة والتي انفصلت عنه نهاية العام الماضي.. لم يكن لها دورا في الفيلم.

وظهر اسم العارضة الروسية "إيرينا شايك" مرة واحدة فقط، وكان بشكل عابر مع الإشارة بأنها "صديقته السابقة" دون أي تفاصيل.

وجاء اسمها ليس عن طريقه أو عن طريق خورخي مينديز وكيل أعماله بل كتعليق خبري فقط.

وانفصل الثنائي بشكل رسمي في مطلع عام 2015 دون الإعلان عن تفاصيل سبب الانفصال.

البطل ميسي

ربما يظن مشجع برشلونة أن ميسي هو بطل الفيلم، فقد ظهر ساحر البلوجرانا لأول مرة في الوثائقي بعد مرور ثلاث دقائق فقط.

وتحدث رونالدو عن أن رؤيته لميسي يحصد الكرة الذهبية أربعة أعوام متتالية كان أمرا صعبا عليه، مما جعله لماذا أحضر إلى هنا بينما يتم تكريمه هو؟

مشيرا إلى أنه قرر عدم الحضور في حفل 2013 لأنه يرى أن دعم فريقه أهم من حضور الحفل.

ميسي أيضا ظهر بدور كبير ونال قسطا كبيرا من تعليق رونالدو الذي يرى أن كلاهما سببا في نجاح الآخر.

ولقطة طريفة جمعت نجل رونالدو بميسي عندما تقدم الأرجنتيني لمصافحة الطفل الصغير.. فلم يصدق، مما جعل كريستيانو يقول له "إنه حقيقي.. لماذا تخجل".

الصورة التالية رد فعل نجل رونالدو عند رؤيته ميسي لأول مرة

الإدمان وعائلة رونالدو

لعب إدمان الكحوليات دورا في الفيلم الوثائقي خاصة مع عائلة كريستيانو رونالدو.

والده الذي توفى بسبب تليف الكبد لإفراطه في شرب الكحوليات وإدمانها.

وشقيقه هوجو أفييرو الذي عانى فترة طويلة من الإدمان لكنه تعافى وأصبح يملك إدارة المتحف الخاص برونالدو.

وكانت عائلة رونالدو هي المحيطة به في معظم الأحداث التي يرويها عبر الوثائقي.

نجله بالطبع له دور البطولة ورفض حتى مع نهاية الفيلم الإفصاح عن هوية والدته والذي أكد أنه سر شخصي لن يفصح عنه أبدا.

أما والدة كريستيانو فهي التي ترعى نجله، ووضح مدى ارتباطهما في الجملة التي قالتها: "أفرح لفرحه وأحزن لحزنه".

جورج مينديز

وكيل الأعمال البرتغالي الشهير الذي يملك وكالة رونالدو وجوزيه مورينيو وناني من البرتغال بجانب أسماء عالمية أخرى، كان دوره واضحا في الوثائقي.

مينديز كما يقول عنه رونالدو: "عندما بدأت معرفتي به.. بدأ كل شيء. وكل شيء يحدث الآن معي قاله لي مينديز منذ اليوم الأول أنه سيتحقق".

ويظهر في الفيلم محادثة بينهما يقول رونالدو ضاحكا: "قل لي من هو أفضل وكيل أعمال في العالم؟ جورج مينديز.. ومن هو أفضل لاعب في العالم؟ بالتأكيد أنا.. حتى يناير على الأقل".

أما مينديز فقد قال لرونالدو: "أنا فخور بأنني قادر على القتال من أجلك كل يوم.. أنت وحش".

وهذا ما يوضح العلاقة بين اللاعب ووكيله وسر نجاحهما سويا.

مينديز أكد أن أليكس فيرجسون المدير الفني لمانشستر يونايتد أخبره بأن رونالدو سيلعب معه 50% من المباريات ووعده بذلك.. هذه هي القصة لا شيء مستحيل".

الغريب في الفيلم أن فيرجسون لم يظهر يتحدث عن رونالدو الذي يعتبره والده الروحي رغم أن الاسكتلندي المخضرم حضر مراسم الفيلم بجوار صاروخ ماديرا.

ثراء رونالدو

ألقى رونالدو الضوء في الفيلم على ما وصل إليه من ثراء فاحش من خلال مشهد يطلب من نجله أن يدخل جراج السيارات الخاصة به ويسأله أي واحدة ليست موجودة؟

فيجيب رونالدو الصغير: "رولز رويس"، والده: "لا".. هل هي فيراري؟ لا.

وبعد ثوان يكتشف نجل رونالدو أن السيارة "لامبورجيني" لم تعد موجودة في الجراج فيسأله أين هي.. فيجيب الدون "أخذوها لتبديل الإطارات".

إلقاء الضوء من رونالدو على ثرائه كان بسبب أن يعرض الصعوبات التي واجهها والمجهود الذي بذله حتى وصل لذلك.