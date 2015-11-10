الزبادى والرايب والجبن القريش تعالج الكوليسترول وتمنع أمراض القولون

أهمية الألبان المتخمرة فى علاج القولون

مشاكل الهضم من أكثر المشاكل الصحية التى يواجهها الكثيرون والتى تتسبب فى زيادة فرص مشاكل القولون العصبى المرتبط بالتغذية غير الصحية، وثبت أن لمنتجات الألبان فوائد فى علاج هذه المشكلات.>وحول ذلك تقول دكتور نصرة دبور أستاذ مساعد قسم العلوم وتكنولوجيا الألبان كلية زراعة الإسكندرية، إن هناك علاقة بين تناول الأشخاص لمنتجات الألبان وبين صحة القولون حيث تحتوى منتجات الألبان على ميكروبات نافعة للجسم وخاصة النوع المتخمر والذى يحتوى بكتريا نافعة للجسم تسمى الميكروبات الباعثة للحيوية probiotics، والتى تساهم بصورة كبيرة فى تقليل خطر الإصابة بأمراض القولون البكتيرية عن طريق منع استيطان الميكروب الضار أو إنتاج مواد سامة مضادة لنمو هذه الميكروب.

لذلك تنصح د. نصرة قائلة "يجب على الأشخاص الاهتمام بتناول منتجات الألبان المحتوية على تلك البكتريا مثل الزبادى واللبن الرايب والجبن الصحى "الجبن القريش".

دور الألبان المتخمرة فى خفض الكولسترول

>واستكملت د. نصرة قائلة "يساهم تناول منتجات الألبان المتخمرة فى تقليل الإصابة بأمراض الكولسترول نظرا لاحتوائها على بروتين اللبن فى صورة مهضومة.