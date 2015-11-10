محمد عبد العليم داوود : الانتخابات البرلمانية الحالية هي الأسوء في تاريخ مصر

أكد محمد عبد العليم داوود، نائب رئيس حزب الوفد، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج الحياة اليوم أن الانتخابات البرلمانية الحالية هي أسوء انتخابات في مصر منذ عام 1952، ولأول مرة تشهد الانتخابات ظاهرة شراء المرشحين وهي أشبه بعملية شراء العبيد.

وأضاف داوود، أن المال السياسي أفسد الحياة السياسية وعكر صفوها، وأكمل أنه يفضل أن تلغى الانتخابات على أن تكتمل بشراء المرشحين مثلما يحدث الآن.

وأوضح أن المال السياسي وعملية شراء المرشحين سيضعف البرلمان القادم، موضحًا أن هناك مخطط للسيطرة على الدولة من خلال المال السياسي لتنفيذ اجندة تشريعية رغم ارادة الدولة.

وأكد داود، أن حل البرلمان عملية معقدة لأن لها صدى دولي ومن الصعب تنفيذها. كما طالب من الحكومة الحالية حماية الدولة المصرية من المال السياسي، موضحا أن هناك من رصد نصف مليار جنيه لشراء النواب للسيطرة على البرلمان وأن مصر لا يصل حالها الا بتركيز النائب على التشريع والرقابة وليس الخدمات .

وأضاف أن تجاهل نظام مبارك لاستجوبات المعارضة لبرلمان 2005 سبب لاندلاع ثورة 25 يناير، ولكن بعد الثورة انهارت مرافق الدولة ومؤسساتها بسبب الذين تولوا السلطة بعدها. وأوضح أنه على النائب البرلماني أن يوفق بين دوره التشريعي والخدمي لأهالي دائرته.

وأشار إلى أن مكافأة مجلس الشعب للبرلماني وبدلاته لم تزيد عن 13 ألف جنيه خلال البرلمانات الماضية.