الممثلة العالمية «كلوديا كاردينالي» تصل القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي الممثلة العالمية “كلوديا كاردينالي” قادمة من فرنسا لتتسلم مساء،غدًا الأربعاء، جائزة فاتن حمامة التقديرية في حفل افتتاح الدورة 37 للمهرجان بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يعقد مهرجان القاهرة السينمائي، صباح غدًا الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للنجمة “كلوديا كاردينالي”، للتحدث عن أهم محطاتها الفنية ويدير اللقاء الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله الذى يتطرق لأهم الأعمال الفنية التى أثرت بها النجمة العالمية كلوديا كاردينال السينما العالمية .

يذكر أن حفل افتتاح الدورة الـ37 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يقام غدا الأربعاء فى الأوبرا بحضور عدد كبير من النجوم وتستمر فعالياته إلى 20 نوفمبر الحالي.