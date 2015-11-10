أخبار عاجلة

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مانشستر يونايتد يسعى لضم مهاجم نيوكاسل

Google+ Print
مانشستر يونايتد يسعى لضم مهاجم نيوكاسل مانشستر يونايتد يسعى لضم مهاجم نيوكاسل

(إفي): قالت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء إن نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم يسعى للتعاقد مع المهاجم الإسباني الشاب أيوزي بيريز لاعب نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويملك يونايتد، صاحب المركز الرابع في الدوري الإنجليزي متأخرا عن القمة بفارق نقطتين، حاليا المهاجمين واين روني وأنتوني مارسيال وجيمس ويلسون، لكن يبدو أنه الآن يسعى لضم الصاعد أيوزي (22 عاما).

وبحسب ما نشرته اليوم صحيفة (ديلي تيليجراف) فإن الهولندي لويس فان جال المدير الفني لفريق الشياطين الحمر سيحاول في يناير المقبل ضم اللاعب، الذي يسعى وراءه أيضا ناديا أرسنال وتوتنام.

وانضم أيوزي إلى نيوكاسل قبل 16 شهرا قادما من تنيريفي، في الدرجة الثانية الإسبانية، مقابل 1.7 مليون استرليني (2.4 مليون يورو).

وشارك لاعب الإسباني تحت 21 عاما السابق، في المباريات الـ12 التي خاضها ناديه في الدوري هذا الموسم، وكان أساسيا في عشر منها، مسجلا ثلاثة أهداف.

ويحتل نيوكاسل، الذي فاز في الجولة الماضية على بورنموث بهدف وحيد سجله أيوزي، المركز السابع عشر بعشر نقاط، بفارق نقطتين أمام منطقة الهبوط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه