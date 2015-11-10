مانشستر يونايتد يسعى لضم مهاجم نيوكاسل

(إفي): قالت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء إن نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم يسعى للتعاقد مع المهاجم الإسباني الشاب أيوزي بيريز لاعب نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويملك يونايتد، صاحب المركز الرابع في الدوري الإنجليزي متأخرا عن القمة بفارق نقطتين، حاليا المهاجمين واين روني وأنتوني مارسيال وجيمس ويلسون، لكن يبدو أنه الآن يسعى لضم الصاعد أيوزي (22 عاما).

وبحسب ما نشرته اليوم صحيفة (ديلي تيليجراف) فإن الهولندي لويس فان جال المدير الفني لفريق الشياطين الحمر سيحاول في يناير المقبل ضم اللاعب، الذي يسعى وراءه أيضا ناديا أرسنال وتوتنام.

وانضم أيوزي إلى نيوكاسل قبل 16 شهرا قادما من تنيريفي، في الدرجة الثانية الإسبانية، مقابل 1.7 مليون استرليني (2.4 مليون يورو).

وشارك لاعب المنتخب الإسباني تحت 21 عاما السابق، في المباريات الـ12 التي خاضها ناديه في الدوري هذا الموسم، وكان أساسيا في عشر منها، مسجلا ثلاثة أهداف.

ويحتل نيوكاسل، الذي فاز في الجولة الماضية على بورنموث بهدف وحيد سجله أيوزي، المركز السابع عشر بعشر نقاط، بفارق نقطتين أمام منطقة الهبوط.