الزمالك: تصميمات القمصان الجديدة ستكون مميزة عن باقي أندية مصر

حدد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك موعدًا مبدئيًا لارتداء فريق الكرة زيه الجديد.

وأشار إلى أن ملف الزي الجديد في يد خالد رفعت مدير التسويق، حيث حصل على موافقة المجلس، ويتم تجهيز العقود.

وقال عبر قناة الحياة 2: "طلبنا دفعة مؤقتة ستصلنا خلال أيام لاختبارها، بعدها نبدأ السعي لتصميم قميص يليق بنادي الزمالك".

وأضاف: "أعد أنه سيكون تصميمًا مميزًا عن باقي الأندية المصرية، وكل الملابس مستوردة من إيطاليا".

وأكد أن فريق الزمالك سيرتدي الزي الجديد بعد استئناف بطولة الدوري يوم 14 ديسمبر المقبل.

ولفت أحمد مرتضى إلى أن العقد مع الشركة الإيطالية، سيتضمن أيضًا تخصيص محال تجارية لبيع منتجات نادي الزمالك.