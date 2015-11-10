سوبر كلاسيكو منتظر بين الأرجنتين-البرازيل نحو صراع الصدارة

(إفي): ينتظر العالم مباراة السوبر كلاسيكو القادمة بين الأرجنتين والبرازيل مساء الخميس المقبل على ملعب المونومنتال بالعاصمة الأرجنتينية ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويشهد السوبر كلاسيكو المثير غياب نجوم "التانجو" ليونيل ميسي وسرخيو أجويرو وكارلوس تيفيز، وفي المقابل سيعود نيمار دا سيلفا لتمثل منتخب بلاده بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الموقعة بحقه منذ بطولة كوبا أمريكا الأخيرة.

وسيجذب السوبر كلاسيكو أنظار المشاهدين خلال الجولة القادمة من التصفيات، رغم أنها ستشهد مواجهات أخرى قوية بين المتصدرين بست نقاط: أوروجواي والإكوادور، إضافة للمتصدرة الأخرى وحاملة لقب كوبا أمريكا، تشيلي أمام المنتخب الكولومبي المتألق في آخر نسخ المونديال بالبرازيل.

وفي الأرجنتين يثق المدرب تاتا مارتينو بأن باقي أفراد الفريق وعلى رأسهم جونزالو إيجوايين، الذي استدعاه للقائمة من جديد، سيعوضون غياب النجوم الثلاثة: البرغوث والكون والأباتشي، وذلك بحثا عن الانتصار الأول له في التصفيات، لمحو هزيمة الجولة الأولى بهدفين نظيفين أمام الإكوادور والتعادل بدون أهداف أمام باراجواي.

ورغم عودة نيمار لقائمة البرازيل بعد غيابه عن مواجهتي بلاده الأولتين، إلا أن "السيليستي" سيعاني أيضا من بعض الغيابات الهامة.

فقد خسر المدرب كارلوس دونجا جهود الظهير الأيسر مارسيلو، والمدافع ماركينيوس، اللذين سيحل مكانهما كل من دوجلاس سانتوس وجابرييل باوليستا على الترتيب.

ويثق المنتخب الكناري في أن نجم برشلونة، نيمار، سيقوده للانتصار الثاني على التوالي في التصفيات، بعد ذلك الذي تحقق أمام فنزويلا 3-1 وذلك بعد جولة افتتاحية سلبية بالتصفيات بالخسارة على ملعب تشيلي 0-2.

ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الخامس في جدول التصفيات برصيد أربع نقاط، مقابل نقطة وحيدة للتانجو في المركز السابع.

أما في صراع الصدارة، فستبحث الإكوادور في مرتفعات كيتو عن إيقاف أوروجواي، التي ستحظى بإدينسون كافاني في تشكيلتها الأساسية، عقب انتهاء إيقافه بعد حادثه مع لاعب تشيلي، جونزالو خارا، في كوبا أمريكا الماضية.

ويتدرب منتخب "السيليستي" في مدينة جواياكيل لمحاولة التأقلم على أجواء المرتفعات بالعاصمة الإكواورية، حيث سيخوض المباراة على ارتفاع 2850 متر فوق سطح الأرض.

وفي الإكوادور، سيتأثر المدرب جوستافو كينتيروس بغياب مايكل أرويو وأنطونيو فالنسيا وإينير فالنسيا وريناتو إيبارا، حيث استبعدهم جميعا للإصابة.

وفي سانتياجو، سيستضيف المنتخب تشيلي بطل القارة والذي يملك في جعبته ست نقاط أيضا بالتساوي مع الإكوادور وأوروجواي، نظيره الكولومبي، الذي سيتعافى بعد جولتين غاب فيهما نجم "لوس كافيتيروس" خاميس رودريجيز.

ويصل لاعب ريال مدريد إلى بلاده في أفضل حال بعد تسجيله هدف في مرمى إشبيلية عقب عودته من إصابة عضلية، وهو يثق في منح الفوز لكولومبيا التي تجمع ثلاث نقاط من فوز على بيرو 2-0 وخسارة امام أوروجواي 0-3.

ولا توجد أي غيابات في صفوف "لاروخا" بقيادة الأرجنتيني خورخي سامباولي، بينما سيغيب عن كتيبة كولومبيا بقيادة المدرب خوسيه بيكرمان، مواطن سامباولي، المهاجم راداميل فالكاو الذي أصيب مع فريقه تشيلسي الإنجليزي.

بينما يبحث منتخبا بوليفيا وفنزويلا عن تغيير المسار في التصفيات، حيث منى كلا المنتخبين بهزيمتين في الجولتين الماضيتين ودخل مرماهما أربعة أهداف.

وسيختتم منتخبا بيرو وباراجواي الجولة في ليما، حيث قدم فريق المدرب ريكاردو جاريكا كرة قدم جيدة ولكن لم يصاحب هذا الأداء نتائج إيجابية، حيث سقطت بيرو بهدفين أمام كولومبيا وبأربعة أهداف لثلاثة أمام تشيلي، لذا تبحث عن انتصار عاجل يحيي حظوظها في التصفيات، خاصة وأنها ستزور البرازيل في الجولة الرابعة.

ولن يكون منافسها سهلا، فمنتخب المدرب الأرجنتيني أيضا، رامون دياز، نجح في أن يحدث انطلاقة جيدة بالتصفيات بعد فوزه في الجولة الاولى على فنزويلا بهدف نظيف قبل التعادل سلبيا مع الأرجنتين.