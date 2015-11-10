هداف الدوري الإنجليزي ينفي انتقاله لريال مدريد

(إفي): نفى المهاجم الدولي الإنجليزي جيمي فاردي لاعب فريق ليستر سيتي والفائز بلقب أفضل لاعب في البريميرليج خلال شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، الأقاويل المتداولة حول انتقاله لريال مدريد، مؤكدا أنه "سعيد للغاية" مع فريقه الحالي.

وقال فاردي: "كلها شائعات، الأمر بسيط جدا"، في تصريحات لشبكة (سكاي سبورتس) البريطانية لدى سؤاله حول اهتمام النادي الإسباني بالحصول على خدماته.

وأكد اللاعب "أنا سعيد جدا مع فريقي ليستر واتمنى أن استمر لوقت طويل هكذا. كانت بداية الموسم رائعة بالنسبة لي وللفريق".

كان المهاجم الدولي الإنجليزي قد تمت تسميته اليوم أفضل لاعب في الشهر الماضي بالدوري الإنجليزي متفوقا على كل من مسعود أوزيل (أرسنال)، وأوليفيه جيرو (أرسنال)، وجاك بتلاند (ستوك سيتي)، وكيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، وأوديون إيجالو (واتفورد).

وهز فاردي شباك الفرق المنافسة لليستر سيتي خلال آخر تسعة لقاءات في الدوري الإنجليزي، ليتم استدعاءه مع منتخب (الأسود الثلاثة) لوديتي إسبانيا في 13 من الشهر الجاري وفرنسا في 17 من نفس الشهر.

يذكر أن الصحافة البريطانية تكهنت خلال الأسابيع الأخيرة بوجود محادثات بين فاردي، هداف الدوري الإنجليزي بـ12 هدفا في 12 مباراة، وريال مدريد الإسباني.