الأوروجواى: نحن رهن إشارة من يطلب مساعدتنا فى المنطقة العربية

قال نائب رئيس أوروجواى، إن بلاده تعمل على زيادة معدلات التعاون بين دول القارة والدول العربية.

وذكر: أن العلاقات مع الدول العربية وضعت على رأس أولوياتنا كون التحديات التى تجمعنا مشتركة من حيث الإرهاب والأمن بهدف تحسين جودة حياة مواطنينا، وتابع"على الرغم من بعد المسافة إلا أننا نشعر أننا قريبين منكم.. نحن نتابع عن كثب الأزمات التى يمر بها الشرق الأوسط ولذلك يجب أن تتكاتف الجهود من أجل حل المشكلات القائمة.. نحن لا نريد أن نتدخل فى مناطق أخرى .. ولكن سنكون رهن إشارة من يطلب مساعدتنا".

وأضاف رئيس أوروجواى فى كلمته بالقمة العربية اللاتينية الرابعة، ، أن التدخلات الخارجية فى مجموعة من البلدان من أجل حل من أجل حل مشاكل قائمة تركت اثار سلبية وفوضى عارمة وأزمة إنسانية وإرهابية، مناشداً التدبر فيما سبق بهدف استخلاص العبر واتباع طريق الحوار من أجل حل النزاعات، وتابع:" لا بد من بدء حوار عربي لاتيني لتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال الاستثمار والسياحة والتعليم والثقافى وفى كل المجالات ".