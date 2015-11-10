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رئيس وزراء الكويت يشيد بدعم دول جنوب أمريكا للقضايا العربية

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رئيس وزراء الكويت يشيد بدعم دول جنوب أمريكا للقضايا العربية رئيس وزراء الكويت يشيد بدعم دول جنوب أمريكا للقضايا العربية
قال الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء فى دولة الكويت، إن القمة العربية الجنوب أمريكية جاء وقت انعقادها فى ظل استمرار الظروف السياسية الدقيقة والتحديات الأمنية الخطيرة التى باتت تهدد أمن العالم وتضرب استقراره، الأمر الذى يستوجب عملا جماعيا لمواجهة تلك الظروف والتحديات.

وأشاد الشيخ جابر المبارك فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، والتى انطلقت مساء اليوم الثلاثاء فى العاصمة الرياض، بالدعم الذى تبديه دول أمريكا الجنوبية لكل القضايا العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والذى تجسد مؤخرا فى الدعم الذى قدمته لرفع العلم الفلسطينى فى الأمم المتحدة كعضو مراقب.

وأكد على أن حل هذه القضية وتحقيق النجاح فى مسارها لن يتم إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، موضحا أن حل الأزمة السورية لن يتم إلا بحل سياسى، مطالبا المجتمع الدولى بالتوافق والوصول إلى الحل المنشود الذى يحقن دماء الاشقاء ويحفظ لهم من كيان وطنهم.

ودعا الشيخ جابر المبارك إلى الحوار لحل الأزمة اليمنية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجى ومخرجات الحوار الوطنى والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولى 2216 ليعود الأمن لربوع اليمن الشقيق.

وجدد الشيخ جابر المبارك الترحيب بالاتفاق الذى تم مؤخرا بين مجموعة 5+1 وإيران بشأن برنامجها النووى، داعيا طهران إلى الالتزام ببنود هذا الاتفاق.

كما دعا إيران إلى التجاوب مع المساعى السلمية لحل قضية الجزر الإماراتية المحتلة من خلال المفاوضات الجادة وتعزيز بناء الثقة عبر احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية.

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مصر 365

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