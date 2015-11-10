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الداخلية: تم ضبط الطلاب والسلاح المستخدم فى واقعة مدرسة الملك الكامل

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الداخلية: تم ضبط الطلاب والسلاح المستخدم فى واقعة مدرسة الملك الكامل الداخلية: تم ضبط الطلاب والسلاح المستخدم فى واقعة مدرسة الملك الكامل
قال اللواء أبو بكر عبد الكريم،مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة،إن قوات الأمن ضبطت 4 طلاب من مرتكبى واقعة مدرسة الملك الكامل بالدقهلية وحددت المتهم الخامس الذى يجرى ضبطه الآن، موضحاً أن هؤلاء الطلاب الخمسة الذين استخدموا "تروسكل" فى واقعة إطلاق الخرطوش على الطلاب وتم ضبطهم وبحوزتهم السلاح المستخدم فى الجريمة.

وأضاف "عبد الكريم" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم تحرير محضر بالواقعة وإلحالتها للنيابة العامة، لافتاً إلى أن هذه الواقعة شاذة و غريبة على المجتمع المصرى ولابد من مواجهتها من قبل المختصين.

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مصر 365