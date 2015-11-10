الإسلام على مذهب أردوغان.. رفع الأذان فى تركيا بصحبة الآلات الموسيقية

ذكرت وكالة "جيهان" التركية أن مندوبية الشؤون الدينية بمدينة ماردين جنوب شرق تركيا، قدمت تدريبا للمؤذنين الأتراك على رفع الأذان بصحبة ألحان موسيقية.

وأضافت الوكالة أن المتدربين يتعلمون قراءة الأذان بمقامات "الصبا والعشاق والراست والسيكا والحجاز" وتصحيح الأخطاء الشائعة فى رفع الأذان وإقامة الصلاة ويتلقون تدريبا صوتيا، ويتعلمون مقامات القراءة فى الصلاة والأذان وبعض المقامات المستخدمة فى الموسيقى الشرقية فى الإنشاد الدينى.

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