أخبار عاجلة

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الإسلام على مذهب أردوغان.. رفع الأذان فى تركيا بصحبة الآلات الموسيقية

Google+ Print
الإسلام على مذهب أردوغان.. رفع الأذان فى تركيا بصحبة الآلات الموسيقية الإسلام على مذهب أردوغان.. رفع الأذان فى تركيا بصحبة الآلات الموسيقية
ذكرت وكالة "جيهان" التركية أن مندوبية الشؤون الدينية بمدينة ماردين جنوب شرق تركيا، قدمت تدريبا للمؤذنين الأتراك على رفع الأذان بصحبة ألحان موسيقية.

وأضافت الوكالة أن المتدربين يتعلمون قراءة الأذان بمقامات "الصبا والعشاق والراست والسيكا والحجاز" وتصحيح الأخطاء الشائعة فى رفع الأذان وإقامة الصلاة ويتلقون تدريبا صوتيا، ويتعلمون مقامات القراءة فى الصلاة والأذان وبعض المقامات المستخدمة فى الموسيقى الشرقية فى الإنشاد الدينى.


>- الشرطة التركية تعتقل 18 يشتبه فى ارتباطهم بجبهة النصرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365