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الأوقاف تقرر تنظيم 100 رحلة سياحية داخلية للأئمة والعاملين دعما للسياحة

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الأوقاف تقرر تنظيم 100 رحلة سياحية داخلية للأئمة والعاملين دعما للسياحة الأوقاف تقرر تنظيم 100 رحلة سياحية داخلية للأئمة والعاملين دعما للسياحة
قررت وزارة الأوقاف القيام بـ100 رحلة سياحية داخلية للأئمة والعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهيئة الأوقاف المصرية، ومستشفى الدعاة، وذلك فى رحلات يومية وأسبوعية، على أن يخصص بعضها للأئمة والعاملين، وبعضها لهم ولأسرهم.

وقال الوزارة فى بيان لها إن ذلك فى سبيل تنشيط السياحة الدينية والثقافية، وتعميق الانتماء الوطنى، والتعرف على معالمنا الحضارية والأثرية، وعلى مقوماتنا الطبيعية.

وأضافت الوزارة، أن رؤساء القطاعات سيضعون قواعد الاختيار وآليات تنظيم هذه الرحلات، التى ستكون بمثابة مكافأة للأئمة والعاملين المتميزين، والتى تهدف إلى التعرف على آثارنا والتعريف بها ، وإلى لفت النظر إلى المعالم السياحية الدينية التي تمتلك منها جانبًا عظيمًا يمكن أن يشكل بعدًا هامًا في السياحة الخارجية.

وقالت الوزارة إنها بذلك توفر متنفسًا ترفيهيًا لأسر الأئمة والعاملين ولأبنائهم بحيث يتعرفون على عظمة حضارتنا، مما يعمق الانتماء الوطني ، ويدفع إلى الحفاظ عليه وعلى مقوماته، مضيفة أنها ستستغل بعض الأماكن الخالية ببعض المحافظات السياحية والتي بها مواقع أثرية كنزل لهذه الرحلات، كما أنها ستنسق مع وزارة الشباب في هذا الشأن.
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