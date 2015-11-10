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صور| «في حب مصر» تعقد أولى مؤتمراتها الانتخابية لدعم مرشحيها‎ بالمنوفية

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صور| «في حب مصر» تعقد أولى مؤتمراتها الانتخابية لدعم مرشحيها‎ بالمنوفية صور| «في حب مصر» تعقد أولى مؤتمراتها الانتخابية لدعم مرشحيها‎ بالمنوفية

جانب من المؤتمر

نظمت قائمة “في حب ” مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمر جماهيري حاشد بشارع الاستاد بشبين الكوم فى محافظة المنوفية فى أولى مؤتمراتها الانتخابية بالمحافظة .

وحضر المؤتمر الاعلامى مصطفى بكرى وطاهر ابو زيد واسامة هيكل وزير الاعلام الاسبق ومرشحى القائمة بالمحافظة بينما غاب سامح سيف اليزل.

وقال الإعلامى مصطفى بكري أن القائمة تسعى لتكوين ظهير برلمانى قوى يشكل الاغلبية فى البرلمان ، مطالبا بالوقوف فى وجه المخططات التى تسعى لهدم الدولة المصرية .

وأكد طاهرأبو زيد وزير الشباب والرياضة الاسبق ومرشح القائمة ان قائمتهم تضم كوكبة من كافة المجالات، مضيفا ان القائمة ستدعم الدولة.

وأضاف أن محافظة المنوفية بها اعلى نسبة من المثقفين وستكون من اعلى المحافظات مشاركة فى المرحلة الثانية للانتخابات، مناشدا بعدم الالتفات الى اى انتقادات تواجه القائمة.

وأشار سامر التلاوى مرشح قائمة فى حب مصر بالمنوفية ، انهم لا يوجهون وعود انتخابية بل برنامج ضخم سيحقق مطالب الجميع وتسعى لحل مشاكلهم.

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