ضبط عامل زور كشوف لتعيينه بالمعهد الأزهري في أسيوط‎

قام ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط في إطار خطتهم لضبط الخارجين على القانون والمزورين و قضايا الأموال العامة من القبض على عامل خدمات زور مستندات كشوف ونسبها للتربية والتعليم وتعين بها في المعهد الأزهري ببداري أسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور شرطة البداري، يفيد ضبط “أ م ح” سن 46 عامل خدمات بمعهد نجوع المعادي الابتدائي ومقيم نجوع المعادى بمركز البداري، وبحوزته محرر بيانات نجاح للمرحلة الابتدائية (الصف السادس الابتدائي)، مزور ومنسوب صدوره لمديرية التربية والتعليم الإدارة التعليمية بالبداري استخدمها في إجراءات تعيينيه بالمعهد الأزهري المذكور.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه واقعة قيامه بتزوير المستند، وأقر بأن الذي استخرجه له هو شقيقها “ا م ح “(متوفي) من أجل التعيين به بالمعهد. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة.