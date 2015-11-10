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أسباب النحافة.. أهمها العصبية وسوء التغذية

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أسباب النحافة.. أهمها العصبية وسوء التغذية أسباب النحافة.. أهمها العصبية وسوء التغذية
النحافة أحد الأمور التى تتسبب فى حدوث بعض المشاكل الصحية والنفسية عند كثير من الأشخاص، وهناك عدة أسباب النحافة ومنها التغذية غير الصحية أو الإصابة ببعض الأمراض.

النحافة


>وحول ذلك تقول دكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن النحافة عبارة عن انخفاض وزن الجسم عن المعدل الطبيعى وفقا لعدة عوامل ومعايير مثل العمر والحجم والوزن والطول.

أسباب النحافة


>وعن أسباب الإصابة بالنحافة استكملت د. نهى قائلة "هناك عدة عوامل وأسباب للنحافة وأهمها":

1)سوء التغذية والنحافة
>اعتماد كثير من الأشخاص على التغذية غير الصحية والسليمة يؤدى إلى زيادة فرص الإصابة بالنحافة نظرا للدور التى تقوم به التغذية فى إمداد الجسم بالفيتامينات الضرورية والمفيدة لتكوين الجسم وزيادة الوزن بصورة مناسبة لعمر الشخص.

2)العصبية والنحافة
>العصبية والانفعال أحد أسباب نحافة الأشخاص حيث تلعب العصبية دورا كبيرا فى رفع معدل حرق دهون الجسم وبالتالى زيادة فرص الإصابة بالنحافة ونقص الوزن عن المعدل الطبيعى.

نصائح لتجنب النحافة


>لذلك تنصح د. نهى بضرورة الاهتمام بالتغذية الصحية والسليمة من خلال الحرص على أن تتضمن الوجبات الغذائية جميع العناصر الغذائية من بروتين وكربوهيدرات وفيتامينات ضرورية لبناء وتكوين الجسم.

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مصر 365