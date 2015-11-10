بين المكرّمات في حفل Glamour... كايتلين جينر بطلة المتحوّلين 2015

أطلّت Caitlyn Jenner في الحفل السنوي لتوزيع جوائز Glamour's Women of the Year ، الذي شهد تكريم نساء إستثنائيات أو ملهمات، على حدّ وصف مجلة Glamour المعنية بالحدث.

Caitlyn كانت من بين الشخصيات النسائية التي تمّ تكريمهن في الحفل الذي أقيم في نيويورك، إذ حصلت على جائزة بطل المتحوّلين جنسيا، بعد أن كان البطل الأولمبي السابق، بروس جينر.

إرتدت كايتلين فستاناً طويلاً باللون الأزرق الملكي، أظهر منحنيات جسدها، حمل توقيع علامة Moschino، تميّز بفتحة صدر واسعة مزيّنة بالساتان الأسود على الحواف.

حضرت الحفل إبنتها Kylie Jenner لدعمها، وبدت Caitlyn سعيدة جداً على السجادة الحمراء، حاملة جائزتها التكريمية، بعد عامٍ من التكيّف الذاتي مع نفسها ومع الآخرين .

أما التكريمات الأخرى فكانت لنجمات أخريات، أهمهن: ريز ويذرسبون، فيكتوريا بيكهام و لوبيتا نيونغو. والجدير بالذكر أن إبن فيكتوريا، بروكلين بيكهام، هو من قام بتقديم الجائزة لوالدته، فكانت لحظة مؤثرة جداً.

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