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بالصور: أنغام ومحمد عساف يختتمان مهرجان الموسيقى العربية

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بالصور: أنغام ومحمد عساف يختتمان مهرجان الموسيقى العربية بالصور: أنغام ومحمد عساف يختتمان مهرجان الموسيقى العربية

الثلاثاء 10-11-2015 17:04

تألقت المطربة أنغام مساء أمس الاثنين في حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 24.
وقد أطلت أنغام بفستان أسود خطف الأنظار، وبدت مرتاحة في غنائها كما في الكواليس، حيث التقطت عدداً من الصور مع عدد كبير من الحضور لشعورها بنجاح الحفل الذي استمر لأكثر من ساعتين، وألقى الحضور الورد عليها وهي تعتلي خشبة المسرح.
غنّت أنغام عدداً كبيراً من أغاني ألبومها الأخير"أحلام بريئة" كما غنت أغان قديمة تناسب أجواء المهرجان، حيث حظيت أغنية "بستناك" للمطربة نجاة بتفاعل كبير من الجمهور.
كما شارك في إحياء الليلة الأخيرة من المهرجان محبوب العرب الفنان الفلسطيني محمد عساف، الذي يغني لأول مرة على مسرح الأوبرا.
كان عساف واثقاً من نفسه رغم رهبة المسرح، واندمج مع تشجيع الجمهور له خاصة حينما غنى لعبد الحليم حافظ أغنية "على حسبي وداد"، حيث أشعل المسرح بأدائه.
حرص على حضور حفل الختام للاستمتاع إلى طرب أنغام وعساف النجوم يسرا ومنى زكي والسينارست تامر حبيب والاعلامية منى الشاذلي.

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