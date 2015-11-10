أحمد فهمي أفضل ممثل مصري في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

فاز النجم أحمد فهمي بلقب أفضل ممثل مصري عن مسلسله "طريقي" إلى جانب النجوم الثلاثة: طارق لطفي وخالد النبوي وكريم عبد العزيز في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" لرمضان 2015 الأوسع عربياً.

وقد حظي أداء النجم المصري الشاب أحمد فهمي لشخصية مقدم برامج فني شاب في الراديو يقوم باستضافة ومحاورة الموهبة الواعدة الشابة شيرين عبد الوهاب بشخصية دليلة على الهواء لتقدم نفسها وصوتها للناس،ويعجب بإحساسها جداً لكن المحامي القوي يحيى المنيسي الذي يحب دليلة رغم فارق العمر يرمي بأسطوانتها في سلة النفايات لأنه يريد في الخفاء منعها من احتراف الغناء،وينجح في ذلك بعد زواجه منها وإنجابها إبنة. لكن إنفصالها عنه يعيد الإعلامي الشاب الوسيم إلى حياتها فيمد لها يد العون،ويقع في حبها،وتبادله هي مشاعر الحب،فيتزوجان ،وتنطلق معه إلى عالم النجومية والشهرة.

أداء أحمد فهمي كان طبيعياً وبسيطاً ومقنعاً للغاية بدور الإعلامي والعاشق والزوج الثاني لدليلة بحكم أنه جزء من حياته كفنان وكمقدم برامج في القنوات الخاصة. وأثبت بمسلسل "طريقي" ،وقبله بالمسلسل العربي المشترك "الإخوة" قدراته كممثل في الأعمال العربية المشتركة.

ونتمنى أن نراه في أدوار جديدة ومختلفة تكشف عن قدراته أكثر في أعماله القادمة خاصة مسلسله الجديد قيد التصوير "سمرا" مع النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم المفترض عرضه قبل موسم رمضان 2016 المقبل.

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