Spectre الأول من دون منافس

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، عودة فيلم Everest حيث حصد 13.1 مليون دولار، وتراجع فيلم Hotel Transylvania 2 الى المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 15 مليون دولار، ودخل الفيلم الصيني Ex-Files 2 - The Backup Strikes Back في المرتبة الثالثة مع 17 مليون دولار، وعاد فيلم Maze Runner: The Scorch Trials الى المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 21.3 مليون دولار، وبقي فيلم Spectre في المرتبة الأولى بعد أن جمع مبلغ 117.8 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Bridge of Spies الى المرتبة الخامسة حيث جمع 5.8 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Goosebumps الى المرتبة الرابعة مع 6.8 مليون دولار، وتراجع فيلم The Martian الى المرتبة الثالثة حيث جمع 6.8 مليون دولار، ودخل فيلم The Peanuts Movieفي المرتبة الثانية مع 44.2 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Spectre مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 70.4 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Goosebumps الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 3294 شخص، وتراجع فيلم Burnt الى المرتبة الرابعة مع 3294 مشاهد أيضاً، وتقدم فيلم The Little Prince الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 3567 شخص، وتراجع فيلم The Last Witch Hunter الى المرتبة الثانية مع 4657 مشاهد، ودخل فيلم Spectre مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 37198 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، عاد فيلم The Martian الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 7544 شخص، وتراجع فيلم Burnt الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 8943 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة تراجع فيلم The Last Witch Hunter حيث شاهده 15872 شخص، وتراجع أيضاً فيلم Goosebumps الى المرتبة الثانية حيث شاهده 19899 شخص ودخل فيلم Spectre مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 172012 شخص.

في مصر، دخل فيلم Goosebumps في المرتبة الخامسة حيث حصد مبلغ 268921 جنيه، وتراجع فيلم The Martian الى المرتبة الرابعة مع 300112 جنيه، وتقدم فيلم Paranormal Activity: The Ghost Dimension الى المرتبة الثالثة مع 308936 جنيه، وبقي فيلم The Last Witch Hunter في المرتبة الثانية مع 562749 جنيه، وصمد مجدداً فيلم "أهواك" في المرتبة الأولى بعد أن جمع 632700 جنيه.