بعد وفاة إحدى معجباتها تصرف مستغرب من إليسا

نعى محبّو الفنانة إليسا واحدة من أنشط فانزاتها التي توفيت قبل أيام في سوريا.

الفتاة تدعى يارا وكانت من الفانز النشيطين لإليسا، وقد اختفت فجأة عن "تويتر"، ولاحقاً كشفت إحدى صديقاتها عن وفاتها في سوريا، إلا أنها لم تعلن عن سبب الوفاة ما إذا كان مرضاً أو أنها ماتت جراء الحرب.

حالة من الحزن الشديد سادت في أوساط الفانز، وقد نعت مجلة "إليسا" على "تويتر" يارا، واكتفت الفنانة بعمل ريتويت للنعوة، كما قامت بعمل ريتويت لنعوة أخرى كتبها أحد الفانز، ولم تقم بكتابة أي مواساة لعائلة يارا أو لجمهورها، بل استمرت بنشر صور عيد ميلادها وكأن شيئاً لم يكن.

جمهور إليسا طلب منها كتابة نعوة للراحلة يارا، التي كانت تخصص حسابها على "تويتر" و"انستقرام" لمتابعة أخبار إليسا ونشر صورها، إلا أنّ الفنانة اكتفت بالريتويت ولم تكتب أي تعزية خاصة بيارا.

وقد أعاد تصرف إليسا إلى الذاكرة تصرف الفنانة نجوى كرم لدى وفاة ماريا، إحدى معجباتها التي قتلت في انفجار إرهابي في بيروت قبل سنتين، حيث نعتها على "تويتر"، كما نعت سيرين عبد النور معجبة لها توفيت بحادث سير وكانت متأثرة جداً برحيلها.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي