أخبار عاجلة

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

صور| حملة مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات بمركز جرجا بسوهاج‎

Google+ Print
صور| حملة مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات بمركز جرجا بسوهاج‎ صور| حملة مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات بمركز جرجا بسوهاج‎

اعمال حملة النظافة بجرجا

أطلق الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج،  صباح اليوم، حملة مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات ودهان البلدورات وتركيب كشافات الإضاءة بشوارع مركز ومدينة جرجا، حيث استمرت الحملة في أعمالها حتى مساء اليوم.

وقال إن الحملة مستمرة وهذا هو اليوم الأول لها بمشاركة معدات من الوحدات المحلية لمركز ومدينة البلينا وحي شرق سوهاج والوحدات القروية بجرجا، حيث تمت أعمال رفع القمامة ودهان البلدورات وإزالة الإشغالات بشوارع “عبد الله النديم ـ الإمام الشاطبي وعمر مكرم “، وتم فتح شارع أبوعاصم البصيري في الاتجاهين بعد إزالة الإشغالات التي كانت تعيق المرور به، كما تم تركيب حوالي أكثر من 180 كشاف إضاءة بالأعمدة الكهربائية، وتم غسل الشوارع والأرصفة وإزالة الأتربة ورفع القمامة منها.

وأكد المحافظ إلى أهمية أن تستعيد محافظة سوهاج بجميع مراكزها ومدنها وقراها وجهها الحضاري المشرف، وناشد الشعب السوهاجي إعطاء المثل والقدوة في الحفاظ على الواجهة الحضارية لبلده.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا