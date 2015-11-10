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السيسي يمنح 67 بين مجند ورقيب معاشات استثنائية من 200 إلي 350 جنيه

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السيسي يمنح 67 بين مجند ورقيب معاشات استثنائية من 200 إلي 350 جنيه السيسي يمنح 67 بين مجند ورقيب معاشات استثنائية من 200 إلي 350 جنيه

الرئيس عبدالفتاح

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا بشأن منح عدد من ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين في القوات المسلحة والمستحقين عنهم. ونصت المادة الأولى من القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، الأربعاء، على أن «تمنح معاشات استثنائية لضباط الصف المتطوعين السابقين، المنتهية خدمتهم في القوات المسلحة، بواقع 350 جنيهًا لرقيبين (أول)، و300 جنيه لـ10 رقباء، و250 جنيهًا لـ11 عريفًا وجنديين متطوعين وصانع عسكري».

ونصت المادة الثانية على منح معاشات استثنائية للمستحقين عن المتطوعين السابقين في القوات المسلحة لوفاتهم، بواقع 300 جنيه لـ4 رقباء، وصانع ماهر، و250 جنيهًا لجندي متطوع.

فيما نصت المادة الثالثة على منح معاشات استثنائية للمجندين السابقين المنتهية خدمتهم في القوات المسلحة لعدم اللياقة الطبية، بواقع 200 جنيه لـ22 جنديا مجندا.

ومنحت المادة الرابعة معاشًا استثنائيًّا قيمته 200 جنيه لمجند سابق منتهية خدمته للنقل إلى الاحتياط. بينما منحت المادة الخامسة معاشًا استثنائيًّا بواقع 200 جنيه للمستحقين عن مجند سابق منتهية خدمته للوفاة بغير سبب الخدمة.

وجاء في صورة القرار أنه «صدر بعد الاطلاع على الدستور، وقانون إصدار قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1975 وتعديلاته، وقانون إصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له»، وأنه صدر بناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

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