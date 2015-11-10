محافظ السويس يتفقد تنفيذ المرحلة الأولى فى خط الصرف الصحى

تفقد اللواء العربى السروى محافظ السويس أعمال إنشاء خط الصرف الصحى الرئيسى لمحطة رفع الحسنى والكرانى بحى الجناين بقطر 16 بوصة بطول 3.5 كيلو متر ضمن خطة الصرف الصحى للمرحلة الأولى للقرى المحرومة بحى الجناين والذى يخدم قرية الحسنى والكرانى ، وتنتهى الاعمال خلال 5 شهور.

وشدد المحافظ على رئيس حى الجناين خلال الجولة على متابعة الأعمال وتذليل أى عقبات أمام انهاء المشروع فى اسرع وقت لخدمة اهالى المنطقة ، حضر الجولة ابراهيم حسن رئيس حى الجناين.

كما تفقد اللواء العربى السروى محافظ السويس أعمال رصف طريق أم ملكة بحى الجناين الموازى للسكه الحديد الذى يربط قرية ابوعارف وقرية عامر بطول كيلو ومائة متر بعرض 10 متر للشارع.

فيما أشار ابراهيم حسن رئيس حى الجناين إلىان رصف الطريق يأتى ضمن الخطة الاستثمارية لحى الجناين.

>وحضر الجولة ابراهيم حسن رئيس حى الجناين والمهندسة منى السويفى مدير عام الطرق والعقيد عمر حجاج والرائد محمد عبد المحسن بالشعبة الهندسية للجيش الثالث الميدانى.

كماعقد اللواء العربي السروي محافظ السويس اجتماعا لمناقشة اعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الجيش بالسويس والوقوف على المشكلات والمعوقات التي تواجه اعمال الرصف لتذليلها .

وشدد المحافظ على المسئولين بسرعة استكمال والانتهاء من اعمال الرصف بشارع 23 يوليو الموازي لشارع الجيش لتسيير الحركة المرورية للسيارات والمشاة.

كما وجهه السروى بتركيب كابل انارة جديد في شارع الجيش يبدأ من منطقة الترعة الى ميدان الخضر كبديل للكابلات المتهالكة .

حضر الاجتماع اللواء شكرى سرحان السكرتير العام للمحافظة و واللواء عبد العظيم محمد رئيس حي السويس والعميد محمود صلاح دراز رئيس حي الاربعين و العقيد عمرو حجاج الشعبة الهندسية للجيش الثالث والمقدم احمد عبد العال قائد شرطة المرافق والمهندسة منى السويفي مدير عام الطرق والعقيد سامح فؤاد وكيل ادارة المرور والمهندس مصطفى عسوي مدير الاداراة الهندسية بحي الاربعين.



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