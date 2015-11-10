أخبار عاجلة

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

استمرار غرق مخازن شركة النيل فى الملاحات بالإسكندرية ومنسوب المياه 80سم

Google+ Print
استمرار غرق مخازن شركة النيل فى الملاحات بالإسكندرية ومنسوب المياه 80سم استمرار غرق مخازن شركة النيل فى الملاحات بالإسكندرية ومنسوب المياه 80سم
كشفت سهر السروي مسئول التسويق بشركة الميكنة للمعدات الهندسية، عن غرق مخازن الشركة فى الإسكندرية بمنطقة الملاحات أسفل كوبري القبارى، والمستأجرة ضمن مخازن شركة النيل، موضحة أن حجم خسائر البضاعة 16 مليون جنيه.

وأضافت، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مخزنى 33 و 34 منسوب المياه فيها مرتفع حتى الآن بنسبة 80 سم، حيث إن مياه الامطار ادت الي ارتفاع منسوب مياه الملاحات، مما ادى الي غرق المخازن الموجودة بالمنطقة، والتى يطلق عليها اسم مخازن شركة النيل.

وأشارت، إلى أن المخزن به بضاعة "مواتير" بقيمة 16 مليون جنيه، موضحة أن الشركة خاطبت المحافظ والطوارئ، والصرف الصحى، دون جدوى.

وقال "لا نستطيع التخلص من المياه، ولا نستطيع أن ندخل سيارات مقطورة ننقل بها البضاعة، وكل لحظة المياه بتزيد، وقيمة الخسائر بتزيد، وعمال المخازن المجاورة بيهددوا بالاعتصام وقطع الطريق".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365