استمرار غرق مخازن شركة النيل فى الملاحات بالإسكندرية ومنسوب المياه 80سم

كشفت سهر السروي مسئول التسويق بشركة الميكنة للمعدات الهندسية، عن غرق مخازن الشركة فى الإسكندرية بمنطقة الملاحات أسفل كوبري القبارى، والمستأجرة ضمن مخازن شركة النيل، موضحة أن حجم خسائر البضاعة 16 مليون جنيه.

وأضافت، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مخزنى 33 و 34 منسوب المياه فيها مرتفع حتى الآن بنسبة 80 سم، حيث إن مياه الامطار ادت الي ارتفاع منسوب مياه الملاحات، مما ادى الي غرق المخازن الموجودة بالمنطقة، والتى يطلق عليها اسم مخازن شركة النيل.

وأشارت، إلى أن المخزن به بضاعة "مواتير" بقيمة 16 مليون جنيه، موضحة أن الشركة خاطبت المحافظ والطوارئ، والصرف الصحى، دون جدوى.

وقال "لا نستطيع التخلص من المياه، ولا نستطيع أن ندخل سيارات مقطورة ننقل بها البضاعة، وكل لحظة المياه بتزيد، وقيمة الخسائر بتزيد، وعمال المخازن المجاورة بيهددوا بالاعتصام وقطع الطريق".

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