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مدير العلاقات العامة بالأهلي: أملك نفس إنجازات الخطيب

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مدير العلاقات العامة بالأهلي: أملك نفس إنجازات الخطيب مدير العلاقات العامة بالأهلي: أملك نفس إنجازات الخطيب

قال سمير عدلي مدير العلاقات العامة الجديد للنادي الأهلي إنه يملك نفس الإنجازات التي حققها الأسطورة محمود الخطيب.

وأضاف عدلي: "عملت بالنادي الأهلي خلال الفترة بين عامي 1976 و1988، وحققت نفس إنجازات قائد النادي محمود الخطيب".

وتابع عبر قناة الحياة 2: "لقد حققنا 21 بطولة سويًا، وهو شرف كبير لي".

وواصل: "فزت مع الأهلي بست بطولات أفريقيا، وكأس 5 مرات، والدوري 10 مرات".

وأشار سمير عدلي إلى أنه سيعقد بعد يومين جلسة مع محمود طاهر رئيس النادي وزيزو مدير قطاع الكرة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لتحديد مهام عمله.

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