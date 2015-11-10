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الزمالك يوضح سبب هدم مدرجات زامورا ' ليس له علاقة بالمول '

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الزمالك يوضح سبب هدم مدرجات زامورا ' ليس له علاقة بالمول ' الزمالك يوضح سبب هدم مدرجات زامورا ' ليس له علاقة بالمول '

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن هدم مدرجات ملعب حلمي زامورا ليس له أي علاقة ببناء مول تجاري في نفس المكان.

وقال أحمد مرتضى: "مشروع المول التجاري لا زال قيد الدراسة وفقًا للعروض التي تصلنا، أما المدرجات سيتم هدمها في أقرب وقت".

وأضاف عبر قناة الحياة 2: "نحاول إعادة بناء المدرج الذي يقع فوق غرفة ملابس اللاعبين، بحيث يستقبل جماهير الزمالك في التدريبات والمباريات الودية".

وأوضح: "نحاول تنفيذ الفكرة التي طبقها النادي الأهلي بملعب مختار التتش".

وواصل: "كل المدرجات آيلة للسقوط دون تدخل بالهدم، كما نحاول صيانة إضاءة الملعب، لأنها ضعيفة، ولا تسمح بإقامة التدريبات ليلاً".

وأتم عضو الزمالك: "وجود هذه المدرجات خطر للغاية، لقد تم إجبارنا على نزول الجماهير أرض الملعب أثناء الاحتفال بالدوري خشية حدوث كارثة".

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