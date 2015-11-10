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الزمالك: فيريرا مستحيل يهرب .. وأزمة مستحقاته لها علاقة بالدولار

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الزمالك: فيريرا مستحيل يهرب .. وأزمة مستحقاته لها علاقة بالدولار الزمالك: فيريرا مستحيل يهرب .. وأزمة مستحقاته لها علاقة بالدولار

استبعد أحمد مرتضى منصور عضو إدارة الزمالك إمكانية هروب البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

وصرح مرتضى لقناة الحياة 2: "فيريرا مستحيل يهرب، لأن شخصيته لا تقبل بفكرة الرحيل بهذه الطريقة".

وأضاف: "علاقتي بفيريرا جيدة للغاية، لأنني من رشحته وكنت ضمن الوفد الذي تعاقد معه في البرتغال".

وتابع: "لا أعتقد أنه سيهرب، لأن النادي يعامله بكل احترام، وله كامل التقدير".

وبشأن وجود أزمة في صرف مستحقات المدرب البرتغالي، أوضح عضو إدارة الزمالك: "لقد تحدثت مع المدير المالي ووكيل فيريرا، وأكد أن مستحقاته تم تحويلها لحسابه البنكي".

واختتم: "ولكن المشكلة الوحيدة أن الأموال تم إيداعها بالجنيه، وننتظر تحويلها للدولار، ونحاول حل هذه المشكلة".

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