دراسة: استبدال الصمام الميترالى أفضل من إصلاحه

أشارت نتائج دراسة إلى أن المرضى الذين استبدلوا الصمام الميترالى فى القلب بعد إصابتهم بالارتجاع الحاد تراجعت لديهم بدرجة كبيرة تكرار الحالة والإصابة بالأزمات القلبية بعد عامين من ذلك بالمقارنة بمن أجريت لهم عملية جراحية لإصلاحه.

ويتسبب ارتجاع الصمام الميترالى الذى يفصل بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر للقلب فى زيادة الإصابة بالأزمات القلبية الخطيرة ومن ثم الوفاة ويصيب أكثر من مليونى أمريكى.

وبعد عامين لم يرصد أى فرق بالنسبة إلى طول العمر فى الحالتين أو فى تحسن وظائف القلب وهو ما يقاس بكمية الدم فى البطين الأيسر بعد كل نبضة، لكن الدراسة التى شملت 251 مريضا أوضحت مميزات استبدال الصمام بدلا من إصلاحه.

وقال الباحثون إنه بعد عامين من إجراء الجراحة أصيب 59 فى المئة من المرضى فى مجموعة إصلاح الصمام بتكرار الحالة بصورة من معتدلة إلى حادة مقابل 3.8 فى المئة فى مجموعة استبدال الصمام الميترالى.

وارتفعت نسبة الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 48 فى المئة مجموعة إصلاح الصمام وكانت هذه النسبة 29 فى المئة بالنسبة لمجموعة استبدال الصمام.

وأوضحت البيانات فى الدراسة التى طرحت على مؤتمر علمى لجمعية القلب الأمريكية فى أورلاندو بفلوريدا أن نسبة العودة إلى دخول المستشفيات بلغت 93 فى المئة فى المجموعة الاولى مقابل 59 فى المجموعة الثانية.