صحتك فى رجليك.. الديلى ميل تؤكد: العقل السليم فى "الرجلين" السليمة

العقل السليم فى الجسم السليم.. مقولة نحفظها عن ظهر قلب، ولكن كشفت صحيفة الديلى ميل البريطانية عن مفاجأة قد تغير هذه المقولة، حيث أفادت عبر دراسة علمية حديثة نشرت على موقعها الإلكترونى مؤخرًا، أن الأشخاص الذين يتمتعون بسيقان قوية أقل عرضة لانخفاض وظائف المخ والخرف والأمراض العقلية الأخرى، وهو ما يؤكد أن العقل السليم فى الساق السليمة.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم، إلى أن الجسم السليم قد يؤدى إلى العقل السليم، ولكن وجود سيقان قوية هو ما سيبقى العقل فى أفضل حالاته، ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون فى كلية كينجز فى لندن بتحليل بيانات أكثر من 300 امرأة تتراوح أعمارهن بين 43-73 عامًا.

ووجد العلماء خلال الدراسة الحديثة أن انخفاض وظائف المخ تكون أكثر بطئًا فى النساء اللواتى يتمتعن بصحة الساقين، ووجود سيقان قوية أثبت أنه أكثر أهمية من اتباع نظام غذائى صحى أو عدم التدخين.

ويعتقد العلماء أن ممارسة الرياضة التى تقوى عضلات الساقين يؤدى إلى إفراز الجسم للهرمونات التى تعزز نمو واتصال خلايا الدماغ، لأن الساقين تحتوى على أكبر عدد من العضلات بالمقارنة بباقى أعضاء الجسم.

وأضاف الدكتور دوغ براون، من جمعية الزهايمر، أن هذا يضيف الكثير من الأدلة التى تؤكد أن النشاط البدنى يمكن أن يساعد على الاعتناء بالعقل وكذلك الجسم.

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