"أئمة بلا قيود" تتهم وكيل "الأوقاف" بدمياط بالإطاحة بأئمتها

اتهمت حركة أئمة بلا قيود بدمياط، الشيخ محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة بمحاباة ومحاولة التقرب إلى الدكتور عبده مقلد رئيس القطاع الدينى بالوزارة مؤكدين أنه قام بالمخالفة للقوانين لقيام بإطلاق اسم مقلد على أكبر قاعة فى دمياط خاصة بتدريب الدعاة بمسجد 77 برأس البر مجاملة لمقلد الذى توسط فى تعينه.

وقالت الحركة، إن ما يفعله وكيل الوزارة سببه تسكينه على درجة وبقاءه فى منصب وكيل وزارة بالانتداب زيادة على المدة القانونية.

كما أتهمت الحركة، الشيخ محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، بالتنكيل والإطاحة بكل معارضى الوزارة وخاصة دعاة حركة أئمة بلا قيود والضغط على الشيخ حسن السواح مدير عام الدعوة بالمديرية بتقديم إقرار مكتوب بخط يده بترك منصبه والانتقال إلى تفتيش المتابعة الذى تعتبره الإدارة الجديد بمثابة ثلاجة تحنيط القيادات والدعاة.