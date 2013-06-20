أخبار عاجلة

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصر 365

"أئمة بلا قيود" تتهم وكيل "الأوقاف" بدمياط بالإطاحة بأئمتها

Google+ Print
"أئمة بلا قيود" تتهم وكيل "الأوقاف" بدمياط بالإطاحة بأئمتها "أئمة بلا قيود" تتهم وكيل "الأوقاف" بدمياط بالإطاحة بأئمتها

اتهمت حركة أئمة بلا قيود بدمياط، الشيخ محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة بمحاباة ومحاولة التقرب إلى الدكتور عبده مقلد رئيس القطاع الدينى بالوزارة مؤكدين أنه قام بالمخالفة للقوانين لقيام بإطلاق اسم مقلد على أكبر قاعة فى دمياط خاصة بتدريب الدعاة بمسجد 77 برأس البر مجاملة لمقلد الذى توسط فى تعينه.

وقالت الحركة، إن ما يفعله وكيل الوزارة سببه تسكينه على درجة وبقاءه فى منصب وكيل وزارة بالانتداب زيادة على المدة القانونية.

كما أتهمت الحركة، الشيخ محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، بالتنكيل والإطاحة بكل معارضى الوزارة وخاصة دعاة حركة أئمة بلا قيود والضغط على الشيخ حسن السواح مدير عام الدعوة بالمديرية بتقديم إقرار مكتوب بخط يده بترك منصبه والانتقال إلى تفتيش المتابعة الذى تعتبره الإدارة الجديد بمثابة ثلاجة تحنيط القيادات والدعاة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365