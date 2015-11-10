على عهدة الديلى ميل.. أفضل وقت لممارسة الجنس 5:48 صباحا

كشفت مجموعة كبيرة من البحوث العلمية مدى أهمية التوقيت والساعة البيولوجية وتأثيرها على عواطفنا اليومية واحتياجات الجسم وقدراته ، وكشفت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، مؤخراً عن أمور غريبة ناتجة عن تأثير الساعة البيولوجية على قواعد الحياة، ومنها توقيت ممارسة الجنس.

كشفت دراسة حديثة نشرت فى المجلة الطبية البريطانية أن ضوء الشمس يعزز هرمون التستوستيرون عن طريق تنشيط منطقة ما تحت المهاد وهو (الجزء المسئول عن الهرمونات فى المخ)، وبالتالى فإن الشمس المشرقة تعزز المزاج لكل من الرجال والنساء.

>وفسر المعالج الجنسى الدكتور جيرالدين مايبرز نتائج الدراسة، قائلاً، إن مستويات التستوستيرون لدى الرجال والنساء تكون فى أعلى مستوياتها فى الصباح، كما ترتفع مستويات الطاقة على حد سواء، لذلك فإن الصباح هو الوقت المثالى.

وحدد الخبراء وفقا للديلى ميل التوقيت المثالى للممارسة الجنس بدقة ، وهو 05:48 ص ، موضحين أن هذا يعتبر أفضل توقيت للوصول إلى هزة الجماع للزوجين معًا.

وأفادت الدراسة أن هرمون التستوستيرون يعزز الرغبة الجنسية، وترتفع مستوياته أثناء الليل، بنسبة 25 إلى 50 فى المائة وهذا أعلى من المعتاد، ويرجع ذلك إلى أن الغدة النخامية التى تتحكم فى إنتاج الهرمون تعمل أثناء الليل، وعلى النقيض من ذلك ينخفض الهرمون لدى المرأة ويرتفع لديها مستويات هرمون الميلاتونين (هرمون النوم) فى الدم.