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تعرف على أسباب اصفرار الأسنان.. أهمها الأطعمة الملونة وتقدم العمر

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تعرف على أسباب اصفرار الأسنان.. أهمها الأطعمة الملونة وتقدم العمر تعرف على أسباب اصفرار الأسنان.. أهمها الأطعمة الملونة وتقدم العمر
اصفرار الأسنان أو حدوث تغير باللون الطبيعى للأسنان من المشاكل التى تسبب بعض المضايقات للكثيرين نظرا لارتباط لون الأسنان بالشكل الجمالى للفم وبالتالى جمال المظهر الخارجى للإنسان.

اصفرار الأسنان


>عن اصفرار الأسنان يقول دكتور محمد عماد استشارى علاج وتجميل الأسنان والتركيبات الثابتة، إن اصفرار الأسنان عبارة عن حدوث تغير بلون الأسنان بصورة تجعلها مختلفة عن اللون الطبيعى للأسنان، مما ينعكس على جمال الشخص وابتسامته.

أسباب اصفرار الأسنان


>وعن أسباب اصفرار الأسنان استكمل د. عماد قائلا "هناك عدة عوامل وأسباب لاصفرار الأسنان وتغير لونها الطبيعى وأهمها:

التغذية واصفرار الأسنان


>يساهم تناول الأشخاص بعض الأطعمة والأغذية التى تحتوى على ألوان طبيعية مثل الجزر والبنجر والعسل الأسود والشيكولاتة، كذلك بعض المقرمشات والحلوى التى تحتوى على ألوان صناعية فى اصفرار الأسنان وتغير لونها.

اصفرار الأسنان وتقدم العمر


>ويضيف أن تقدم العمر أحد أسباب اصفرار الأسنان وتغير لونها عن اللون الطبيعى نتيجة عامل السن.

نصائح للوقاية من اصفرار الأسنان


>لذلك ينصح د. عماد قائلا "يجب على الأشخاص الاهتمام بغسل الأسنان بصفة دورية عقب تناول الطعام وكذلك الحرص على غسل الأسنان عقب تناول الأطعمة التى تحتوى على الألوان.

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مصر 365