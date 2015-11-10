البلدى يوكل.. مفاجأة.. الزبد والسمن البلدى تساعد على إنقاص الوزن

كثير من الأشخاص لديهم مفهوم راسخ حول أضرار تناول الزبد الطبيعى "السمن البلدى" ومنها زيادة الوزن والإصابة بالبدانة وعدد من الأمراض والمشاكل الصحية، لكن أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة عكس هذه المفاهيم بل ونصحت بتناول الزبد الطبيعى للحصول على العديد من الفوائد. فوائد الزبد الطبيعى "البلدى" لخفض زيادة الوزن

>ويفجر الدكتور أحمد متولى أستاذ تغذية الإنسان وتكنولوجيا الألبان بكلية زراعة القاهرة، مفاجأة كشفتها دراسة علمية حديثة لجمعية الأمريكية لأمراض السكرى، حيث أثبتت أن حامض البيوتيريك Butyric acid والتى تعتبر الزبد البلدى والسمن الطبيعى أحد أكثر مصادر الحصول عليه يتحكم بطريقة إيجابية فى الجينات المسئولة عن زيادة معدل الحرق للدهون فى الجسم فى حالة استهلاك وجبات غذائية غنية بالدهون، بالتالى خفض وزن الجسم بدرجة كبيرة. دراسات تنصح باستعمال الزبد الطبيعى والألياف الغذائية لإنقاص الوزن

>واستكمل د. أحمد قائلا "تنصح كثير من الأبحاث باستهلاك المنتجات الغذائية الغنية بحامض البيوتيريك، ومن أهمها الزبد الطبيعى وكذلك الأغذية الغنية بالألياف لأنها تؤدى لإنتاج حامض البيوتيريك فى القولون وبالتالى تساعد فى خفض وزن الجسم، وكذلك المحافظة على هذا الوزن لفترات طويلة.

>

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365