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محلل سعودي : «السيسي» سيكون هام في القمة العربية اللاتينية

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محلل سعودي : «السيسي» سيكون هام في القمة العربية اللاتينية محلل سعودي : «السيسي» سيكون هام في القمة العربية اللاتينية

ملجد أنور عشقي

أكد أنور ماجد عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية بجدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الاعلامي تامر أمين أن القمة العربية اللاتينية التي يشارك فيها الرئيس في الرياض الان تأتي أهميتها لانها عقدت بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني النووي وأيضًا أنعقدت اثناء الممارسات الاسرائيلية والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني .

وأوضح ان الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون محور هام في القمة لان لديها مقعد في مجلس الامن .

ونفي عشقي وجود خلافات بين مصر والسعودية ولكن هناك بعض الخلافات في وجهات النظر تجاه بعض القضايا وهو أمر صحي دون تأثير على عمق العلاقات بين البلدين.

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