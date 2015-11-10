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افتتاح معرض «تحيا مصر» في بهو «الأهرام»

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افتتاح معرض «تحيا مصر» في بهو «الأهرام» افتتاح معرض «تحيا مصر» في بهو «الأهرام»

افتتاح معرض تحيا

 

افتتاح معرض “تحيا مصر” الفني، للاحتفال بانتصارات وانجازات مصر، بحضور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس ادارة الاهرام، و د.حمدي أبو المعاطى رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والذي أقيم  بالبهو الرئيسي   بمبني مؤسسة الأهرام.

ويضم المعرض أكثر من 45 عملًا ما بين التصوير والنحت، وقومسير المعرض هو الفنان ماهر بدر.

ويذكر أن ييشارك في المعرض نخبة من فناني مصر من مختلف الأجيال والأعمار، منهم: محمد العلاوي رائد فن النحت وتلميذ جمال السجيني، محمود فؤاد الشاذلي، د.عماد رزق، محمد الصبان، محمود الببلاوى، جلال جمعة في فن النحت بالسلك، و غيرهم. بمشاركة الفنانين الشباب، منهم : أمل محمد، شيماء لبيب، شيراز مجدي، نانسي ناجى، هبة عبد العزيز، إسراء الصغير، فاطمة العاصي، محمد فتحي، أشرف مصطفي، وغيرهم.
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