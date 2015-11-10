المنظمة الدولية للطيران المدنى تشيد بصحة الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة

صرح هشام عبد الخالق مدير عام أمن الطيران المدنى بمطار القاهرة الدولى بقيام فريق تابع للمنظمة الدولية للطيران المدنى "الايكاو"، بإجراء التدقيق الأمنى على ميناء القاهرة الجوى والذى يجرى حاليًا بداية من 3 نوفمبر الحالى وحتى غدا الأربعاء.

وأوضح عبد الخالق أن زيارة الوفد الدولى يتم وفق مخطط زمنى مسبق للتدقيق على مطار القاهرة ولا علاقة له بظرف محدد.

وأشار مدير عام أمن الطيران المدنى بمطار القاهرة، إلى أن فريق الايكاو قام بتأكيد صحة الإجراءات والتدابير الأمنية والإشادة بها والتى تتخذها سلطات مطار القاهرة وفقا للملاحق الأمنية والتشريعات الوطنية الصادرة بهذا الشأن.

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