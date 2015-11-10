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روسيا تقترح إصلاحا دستورى فى سوريا يستغرق 18 شهرا تعقبه انتخابات رئاسية

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روسيا تقترح إصلاحا دستورى فى سوريا يستغرق 18 شهرا تعقبه انتخابات رئاسية روسيا تقترح إصلاحا دستورى فى سوريا يستغرق 18 شهرا تعقبه انتخابات رئاسية

أظهرت مسودة وثيقة حصلت عليها رويترز اليوم الثلاثاء أن روسيا تريد أن تتفق والمعارضة السورية على بدء عملية إصلاح دستورى تستغرق ما يصل إلى 18 شهرا تعقبها انتخابات رئاسية مبكرة.

ووضعت روسيا الاقتراح الذى يتألف من ثمانى نقاط قبل جولة ثانية من المحادثات المتعددة الأطراف بشأن سوريا فى فيينا فى وقت لاحق هذا الأسبوع. ويقول الاقتراح إنه ينبغى للأطراف السورية الاتفاق على الخطوات فى مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة فى المستقبل.

وتقول المسودة إن الرئيس بشار الأسد لن يرأس عملية الإصلاح الدستورى غير أنها لا تستبعد مشاركته فى الانتخابات المبكرة.

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مصر 365

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