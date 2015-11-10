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الملك سلمان يشيد بمواقف دول أمريكا الجنوبية.. ويؤكد: نسعى لتعزيز العلاقات

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الملك سلمان يشيد بمواقف دول أمريكا الجنوبية.. ويؤكد: نسعى لتعزيز العلاقات الملك سلمان يشيد بمواقف دول أمريكا الجنوبية.. ويؤكد: نسعى لتعزيز العلاقات
رحب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن بعد العزيز، بالمشاركين فى القمة العربية اللاتينية الرابعة، مشيدًا بالجهود التى قدمها رؤساء الدورات السابقة، ومؤكّدًا أهمية تعزيز العلاقات بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.

وقال العاهل السعودى، فى كلمته بالقمة العربية اللاتينية الرابعة: "نشعر بالارتياح بالتوافق والتقارب فى وجهات النظر، ونشيد بالمواقف الإيجابية لدول أمريكا الجنوبية الصديقة المؤيدة للقضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، وننظر بالتقدير والاحترام ونتطلع لتنسيق مواقفنا تجاه القضايا المطروحة على الساحة الدولية".


>ودعا خادم الحرمين الشريفين، الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، إلى تأسيس مجالس رجال الأعمال والنظر فى توقيع اتفاقيات التجارة الحرة، وتجنب الازدواج الضريبى وتشجيع وحماية الاستثمارات فى إطار قانونى وتنظيمى، لتدفق التجارة بين الطرفين.

وأضاف: "نتطلع لتنسيق مواقفنا تجاه القضايا المطروحة على الساحة الدولية، فى مكافحة الإرهاب والتطرف، ونشر ثقافة السلام والحوار" مشيرًا إلى فرص تطوير علاقات اقتصادية واعدة ومبشرة بما يحقق نماء وازدهار الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، وتشجيع ودعم تدفق الاستثمار وتبادل الخبرات ونقل التقنية والتعاون فى المجالات كافة، مشيدًا بالنمو الجيد فى معدلات التبادل التجارى بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.

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مصر 365