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صربيا تدرس إغلاق سفارتها فى العاصمة الليبية طرابلس

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صربيا تدرس إغلاق سفارتها فى العاصمة الليبية طرابلس صربيا تدرس إغلاق سفارتها فى العاصمة الليبية طرابلس

>قال رئيس وزراء صربيا الكسندر فوسيتش ، إن بلاده تدرس إغلاق سفارتها فى العاصمة الليبية طرابلس بعد حادثة اختطاف اثنين من موظفى السفارة أول أمس .

وأضاف فوسيتش ، فى تصريح صحفى نشر هنا اليوم، أن الخارجية الصربية تعمل ما فى وسعها للإفراج عن موظفيها المختطفين فى ليبيا ولأسباب أمنية لا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل إلى أن يتم إحراز تقدم فى القضية.

كان المجلس البلدى لمدينة ‫‏صبراتة‬ الليبية ،قد استنكر حادثة خطف موظفين اثنين من السفارة الصربية فى ليبيا أثناء مرور السفير الصربى والوفد المرافق له من مدينة صبراتة أول أمس .

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مصر 365