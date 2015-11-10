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محكمة بحرينية تحكم بالسجن على 8 أشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب

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محكمة بحرينية تحكم بالسجن على 8 أشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب محكمة بحرينية تحكم بالسجن على 8 أشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب

>نقلت وكالة أنباء البحرين عن مسئول بالنيابة قوله اليوم الثلاثاء إن ثمانية رجال بحرينيين عوقبوا بالسجن لفترات تراوحت بين ثلاث وعشر سنوات بتهم تتصل بالإرهاب.

وقال المحامى العام أحمد الحمادى رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت الحكم اليوم على المتهمين الثمانية فى قضية "إشعال حريق فى إطارات ووضع جسم محاكى لأشكال المتفجرات بمكان عام والتجمهر والشغب وحيازة زجاجات حارقة (مولوتوف)".

كانت نفس المحكمة قد أصدرت يوم الاثنين أيضا عقوبتين بالسجن عشر سنوات على رجلين بتهمة تلقى تدريب عسكرى فى العراق.

كان الشيعة قد نظموا احتجاجات واسعة فى البحرين فى 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية. وتنفى التمييز ضد الشيعة.

وتقول البحرين إن إيران تحاول تأجيج الاضطرابات بين السكان الذين يمثل الشيعة أغلبية بينهم. وتنفى طهران ذلك.

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مصر 365

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