بالصور - وزير الرياضة يوجه رسالة للاعبي المنتخب.. ويعد ثلاثي الفريق بحل مشاكلهم

قام خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بزيارة مقر معسكر منتخب مصر المقام بمشروع الهدف يوم الثلاثاء استعدادا للقاء تشاد في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره تشاد يومي 13 و17 من شهر أكتوبر الجاري.

وحضر الزيارة كل من هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

والمشرف العام على المنتخب المصري، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة.

وتحدث عبد العزيز قائلا:"نحن ننتظر أن تقوموا بإسعاد الشعب المصري من خلال التأهل لكأس العالم في 2018 والبداية ستكون أمام تشاد السبت المقبل".

وأضاف"الدولة تقف خلف المنتخب في تلك الفترة ونرغب في رؤيتكم تحققون حلم الشعب المصري بالتأهل لكأس العالم".

في الوقت ذاته وعد عبد العزيز اللاعبين بصرف مكافأت الفوز لهم حال الانتصار على تشاد

في المباراتين المقبلتين.

ووعد ثلاثي الفريق محمد النني، إبراهيم صلاح، وأحمد توفيق بحل مشاكلهم الإدارية الخاصة مع التجنيد والتي كانت تعوق سفرهم في بعض الأحيان.

وأكد وزير الرياضة أن مباراة العودة أمام تشاد سوف تقام في ملعب برج العرب بحضور 22 ألف مشجع لدعم الفريق في اللقاء بالإضافة إلى بعض الوزراء أيضا من أجل رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين.