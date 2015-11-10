الرئيس السيسى: القضية الفلسطينية لا تزال جوهر الصراع فى الشرق الأوسط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن القضية الفلسطينية لا تزال تمثل جوهر الصراع فى الشرق الأوسط والعامل الرئيسى لغياب الاستقرار فى المنطقة، ولاشك أن انهاء الاحتلال الاسرائيلى للأراضى الفلسطينية وإعلان استقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية سوف يسهم فى تحقيق الاستقرار المأمول فى الشرق الأوسط، ويبعث أملا جديدا لشبابها فى مستقبل أفضل.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كملته بالقمة الرابعة للدول العربية واللاتينية المنعقدة حاليا بالرياض، أن الجهود المبذولة فى إطار مكافحة الإرهاب لن تؤتى ثمارها إذا ما أقتصر التعاون على المعالجة الامنية والعسكرية دون مراعاة العوامل الاخر التى تثمر فى تأجيج ظاهرة الإرهاب.

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