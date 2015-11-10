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الرئيس السيسى: القضية الفلسطينية لا تزال جوهر الصراع فى الشرق الأوسط

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الرئيس السيسى: القضية الفلسطينية لا تزال جوهر الصراع فى الشرق الأوسط الرئيس السيسى: القضية الفلسطينية لا تزال جوهر الصراع فى الشرق الأوسط
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن القضية الفلسطينية لا تزال تمثل جوهر الصراع فى الشرق الأوسط والعامل الرئيسى لغياب الاستقرار فى المنطقة، ولاشك أن انهاء الاحتلال الاسرائيلى للأراضى الفلسطينية وإعلان استقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية سوف يسهم فى تحقيق الاستقرار المأمول فى الشرق الأوسط، ويبعث أملا جديدا لشبابها فى مستقبل أفضل.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كملته بالقمة الرابعة للدول العربية واللاتينية المنعقدة حاليا بالرياض، أن الجهود المبذولة فى إطار مكافحة الإرهاب لن تؤتى ثمارها إذا ما أقتصر التعاون على المعالجة الامنية والعسكرية دون مراعاة العوامل الاخر التى تثمر فى تأجيج ظاهرة الإرهاب.

بالفيديو.. خادم الحرمين فى استقبال السيسى بالرياض.. وحوار ودى بين الرئيس والملك.. الرئاسة: مشاركة السيسى فى قمة الرياض تهدف لتفعيل علاقات التعاون بين مصر ودول أمريكا الجنوبية

السيسى يستهل زيارته إلى الرياض بمباحثات مع رئيس وزراء لبنان

الرئيس السيسى والملك سلمان "يدا بيد" فى مطار خالد بالرياض

حوار سريع بين خادم الحرمين والرئيس السيسى خلال استقباله بمطار الملك خالد
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مصر 365

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