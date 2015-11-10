السيسى بالقمة العربية اللاتينية:تحقيق الأمن أولويات السياسة الخارجية لمصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن تحقيق الأمن والاستقرار أحد أولويات السياسة الخارجية لمصر التى تواصل جهودها ومساعيها الدئوبة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمات القائمة فى كل من سوريا وليبيا واليمن وتحقيقات تطلعات شعوب هذه الدول والحفاظ على وحدة أراضيها وتدعيم كياناتها ومؤسساتها.

وأضاف السيسى خلال كلمته بالقمة العربية اللاتينية بالعاصمة السعودية الرياض: "أود الإعراب عن تطلع مصر أن يمثل اجتماع اليوم نموذجا وتجسيدا حقيقيا لتفعيل آلية التعاون بين دول الجنوب، وهو التعاون الذى يتطلب منا العمل على تفعيله والاستفادة منه على ضوء اتساع الفجوة الحضارية والتنموية بين دول الشمال والجنوب"، متمنيا أن يكون الاجتماع خطوة أولى نحو تدشين خطوة جديدة فى العلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية، واثقا من أن هناك العديد من الأفكار والأطروحات التى يمكن مناقشتها فى إطار هذه القمة أو فى الإطار الثنائى لتعزيز العلاقات بين الجانبين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يلبى طموحات الشعوب.

ووجه السيسى الشكر لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، متمنيا للجميع التوفيق.

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